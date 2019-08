Paulo André é prata nos 100m rasos no Pan; Vitória Rosa ganha o bronze

Nas provas mais nobres da velocidade do atletismo, Paulo André conquistou a medalha de prata nos 100m rasos, atrás apenas do norte-americano Michael Rodgers nos Jogos Pan-Americano de Lima. Já Vitória Rosa foi bronze na disputa feminina, atrás da jamaicana Elaine Thompson (ouro) e de Michelle-Lee Ahye, de Trinidad e Tobago (ouro).

