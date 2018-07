Paulo Baier é contratado pelo São Luiz de Ijuí e vai jogar segunda divisão gaúcha O São Luiz de Ijuí, do Rio Grande do Sul, anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do meia Paulo Baier, de 41 anos. O presidente do clube, Sadi Pereira, comunicou, em entrevista coletiva no Estádio 19 de Outubro, que o jogador só chega ao time por conta de uma parceria com investidores.