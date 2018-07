Paulo Bento faz quatro mudanças no time titular do Cruzeiro para pegar a Ponte O Cruzeiro deve enfrentar a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 19h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), com quatro modificações na equipe titular. Com o time na lanterna do Brasileirão, o técnico Paulo Bento fez três mudanças por decisão técnica e uma por fatores físicos.