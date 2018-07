Paulo Bento reconhece erros do Cruzeiro, mas comemora reação

"É preciso enaltecer a capacidade de reação da equipe, que foi naturalmente importante. Temos que também pensarmos que há muitos jovens jogadores nessa equipe, que não têm tantos jogos disputados no Campeonato Brasileiro, e que é naturalmente necessário algum tempo, alguma paciência, para ganharem alguma consistência pelo qualidade que têm", ponderou.

Na avaliação de Paulo Bento, erros pontuais custaram os três pontos ao Cruzeiro, que dominou o início de jogo, mas levou gols em cruzamentos na área. "No primeiro tempo fomos uma equipe mais organizada, mais equilibrada e conseguimos, especialmente nos primeiros 25 minutos de jogo, colocar em prática algumas coisas que fizemos durante a semana", comentou.

"No segundo tempo, as coisas complicaram com o gol que sofremos de bola parada, conseguimos diminuir logo em seguida e acabamos por chegar ao empate, mas nos desorganizamos um pouco e não fomos tão equilibrados. Mesmo tendo dominado mais o jogo, tendo mais volume de jogo, acabamos por ser penalizados por alguns erros que cometemos", reconheceu.

Apresentado oficialmente na segunda-feira, o português pediu tempo à torcida para dar sua cara ao time mineiro. "Uma equipe de futebol é sempre um processo inacabado. Há sempre algo para melhorar, há sempre algo para fazer. E todo processo necessita de tempo. É verdade que no futebol não há muito tempo e não teremos muito tempo para treinar também, mas uma semana não dá para fazermos uma equipe nas condições em que todos nós pretendemos", afirmou.

Sem tempo a perder, o português já vem impondo seu estilo na equipe brasileira. Ao invés da tradicional folga no dia pós-jogo, Paulo Bento definiu treino já neste domingo. Os jogadores do Cruzeiro devem se apresentar às 10 horas da manhã, mesmo depois de jogarem às 21 horas de sábado.

A atividade deste domingo será apenas regenerativa, sem acesso da imprensa. O treino será retomado na manhã de segunda-feira.