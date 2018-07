Paulo Miranda e Douglas disputam um lugar na equipe

estadao.com.br/e/saopaulofc

Ney Franco viajou para a Bolívia com o time escalado para encarar amanhã o Bolívar, exceto por uma posição: a lateral direita. O técnico não sabe se escalará Paulo Miranda, que não pôde participar da primeira partida contra os bolivianos por estar suspenso, ou Douglas, que começou a temporada como titular.

Dono da posição no ano passado, Paulo Miranda ficou fora do time nos primeiros jogos de 2013 por causa da expulsão na final da Copa Sul-Americana, contra o Tigre. Como o técnico não teria muito tempo para trabalhar a equipe, escalou Douglas nos dois primeiros jogos no ano e gostou do que viu.

A ideia inicial de Ney era escalar Paulo Miranda assim que ele cumprisse a suspensão, mas o bom desempenho de Douglas o deixou em dúvida. "O Paulo Miranda ficou fora do jogo contra Bolívar por estar suspenso e o Douglas foi muito bem. Isso significa que temos duas boas opções para o jogo de quarta-feira", analisou o técnico.

Se Paulo Miranda for o escolhido pelo treinador, Douglas talvez ganhe um prêmio de consolação. No ano passado, o jogador foi improvisado algumas vezes no lado direito do meio de campo, no lugar de Lucas, e pode entrar de vez na briga para ser titular nessa posição, atualmente restrita a Aloísio e Cañete. Ele só não foi testado ainda como meia nesta temporada por causa da ausência forçada de Paulo Miranda. Com o companheiro à disposição, pode ter novas oportunidades nessa função.

Enquanto Ney Franco não decide quem será o lateral direito na partida de amanhã, os jogadores evitam dar pistas do que tem sido treinado. O respeito é a tônica da relação entre os concorrentes à posição. "Estou bastante confiante, mas sei que o Douglas fez uma excelente partida também e é um ótimo jogador", disse Paulo Miranda.

Resposta. O São Paulo encaminhou à Conmebol a documentação sobre a confusão ocorrida na final da Copa Sul-Americana, em dezembro do ano passado, e agora aguarda o posicionamento da entidade sobre o caso. Uma reunião deverá ser marcada para discutir a situação.