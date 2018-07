Paulo Miranda não reforça o São Paulo contra o São Caetano Desfalque de última hora contra o Ituano, o zagueiro Paulo Miranda já está descartado para a partida contra o São Caetano no Anacleto Campanella. Ele voltou a sentir dores no joelho esquerdo, saiu no início do treino no CT da Barra Funda e os médicos acharam melhor poupá-lo do confronto no ABC.