Paulo Miranda, zagueiro do Bahia, assina hoje com o São Paulo

O jogador se destacou no Bahia neste Campeonato Brasileiro e já vinha chamando a atenção de Milton Cruz, auxiliar do São Paulo. O zagueiro de 24 anos se despediu dos companheiros e da torcida do Bahia na última segunda e já está com sua família em São Paulo. "Agora eu quero a seleção. Agradeço ao Bahia por abrir as portas para mim. Novos planos para 2012", escreveu o jogador em sua conta no twitter.

Outro reforço, o volante Fabrício terá uma reunião hoje com a diretoria do Cruzeiro e definirá se também vai desembarcar no Morumbi. "Temos interesse nele e já conversamos com o seu representante. Mas não está nada fechado", afirmou Jesus Lopes. Para a lateral-direita, o São Paulo está de olho em Bruno, que foi bem no Figueirense. "Ele é um jogador que agrada, mas ainda não tem nada. Acho até difícil que dê certo neste momento", conclui o dirigente. / P.F.