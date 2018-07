Paulo Orlando pode ser terceiro brasileiro na Major League Baseball

O Brasil pode ter mais um jogador no mais importante campeonato de beisebol do mundo, a Major League Baseball (MLB), nos Estados Unidos. O defensor externo Paulo Orlando, que também faz parte da seleção brasileira, fará uma pré-temporada em 2015 no Kansas City Royals, atual vice campeão da MLB. Entre os 40 jogadores que vão participar dos treinos, 25 serão selecionados para a temporada.

O jogador ganhou destaque após ser decisivo para o bicampeonato da liga de acesso, pelo Omaha Storm Chasers, uma espécie de time de base do Royals. O defensor externo realizou 21 rebatidas duplas e 9 triplas.

A possível participação de Orlando mostra que o Brasil está crescendo aos poucos no esporte. No ano passado, a seleção brasileira de beisebol participou pela primeira vez do World Baseball Classic, a maior competição de nações do esporte.

Antes de Orlando, Yan Gomes foi o primeiro brasileiro a jogar na liga norte-americana em 2012. Gomes disputou toda a temporada de 2014 pelo Cleveland Indians e tem contrato até 2021.

André Rienzo também participou de algumas partidas pelo Chicago White Sox. Na sua segunda partida como arremessador titular, foi eleito o melhor jogador da partida contra o Tampa Bay Rays.

Na última temporada, o Royals chegou até a final da Major League, mas perdeu os dois jogos para o San Francisco Giants, que chegou ao seu oitavo título.