Paulo Ricardo de Melo conquista bronze no Mundial de Tae Kwon Do

O Brasil subiu ao pódio no segundo dia do Mundial de Tae Kwon Do, que está sendo realizado na Arena Manchester, na Inglaterra. Nesta quinta-feira, Paulo Ricardo de Melo faturou o bronze da categoria até 54 quilos, na 15ª medalha conquistada por lutadores do País na história do evento.

A medalha veio na estreia de Paulo Ricardo, de 22 anos, em Mundiais. E o brasileiro a assegurou após vencer quatro lutas, perdendo nas semifinais para o coreano Jun Seo Bae, o que lhe rendeu o bronze. O rival asiático fechou o primeiro round vencendo por 15 a 8 e estava à frente por 34 a 18 no segundo, quando a disputa foi encerrada por causa da décima falta de Paulo Ricardo, número máximo de infrações por combate.

"Não venci na semifinal, mas estou muito feliz com essa medalha, em minha primeira participação no Mundial. Agradeço todos que torcem pelo meu sucesso e a confederação, por toda preparação que tivemos. A comissão técnica que não mede esforços pra conquistarmos os melhores resultados. Dedico essa medalha especialmente a minha mãe, Maria Neide, e minha irmã, Paula Crisitina, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Assim como ao trabalho do meu professor Fábio Lourenço e a torcida que acompanhou todos os momentos", celebrou Paulo Ricardo.

Na sua campanha, Paulo Ricardo venceu o neozelandês Cole Krech-Watene na estreia, depois passando por Heiner Oviedo, da Costa Rica, e Seiya Higashijima, do Japão. A vaga na semifinal e a medalha foi assegurada com o triunfo contra Bailey Lewis, da Austrália.

"Enfrentamos adversários fortíssimos, mas ele lutou com muita propriedade. Executou tudo que lhe foi passado e demonstrou muita confiança e precisão nos comandos, vencendo todas as lutas com um placar alto! Contra o fortíssimo coreano não conseguimos encontrar o tempo exato para encaixar os chutes. Paulo vem evoluindo muito e com certeza, se continuar o trabalho duro que vem realizando, conquistará varias outras medalhas para o nosso país", analisou Clayton dos Santos, treinador da deleção brasileira.

Também nesta quinta-feira, em Londres, Edival Pontes (até 68kg) e Gabriele Siqueira (mas de 73kg) pararam nas oitavas de final. Na sexta, o Brasil vai ser representado por Henrique Precioso (até 74kg), Talisca Reis (até 49kg) e Sandy Macedo (até 57kg).