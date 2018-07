Paysandu esbarra no Atlético-GO, fica no empate e encerra série de vitórias O Paysandu perdeu grande chance de emplacar a quarta vitória seguida e se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro da Série B. Com um a mais durante todo o segundo tempo - o meia Gilsinho foi expulso no final da primeira etapa -, o time paraense empatou sem gols com o Atlético Goianiense, nesta sexta-feira, no estádio da Curuzu, em Belém. O jogo inaugurou a 12.ª rodada da competição.