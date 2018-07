Paysandu segura o Goiás com forte retranca e faz história em empate sem gols Com um forte esquema defensivo, a popular retranca, o Paysandu conseguiu empatar sem gols com o Goiás, nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso conquistou um feito histórico porque completou seis jogos sem tomar gol, o que nunca aconteceu em 42 participações do time paraense em torneios nacionais.