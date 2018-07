Paysandu vence Joinville em casa e chega à terceira vitória seguida

Com a vitória, o Paysandu segue subindo na tabela de classificação. Agora, o time paraense está mais perto do G4, com 15 pontos. Já o Joinville, que vinha de dois empates, segue com 11 pontos, mais perto da zona de perigo.

O Paysandu começou com tudo para abrir o placar. Tanto que isso não demorou para acontecer. Logo no primeiro minuto, o volante Jhonnatan arrancou pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro Oliveira até tentou a defesa, mas falhou e deixou a bola passar para o fundo das redes.

Depois disso, o ritmo caiu mas o Joinville tentava empatar, apostando nos lançamentos de longa distância. A melhor oportunidade saiu dos pés de Juninho, que após um rebote, mandou a bola por cima do gol.

A segunda etapa começou da mesma força que o primeiro tempo terminou, em ritmo lento. O Paysandu tentava criar chances para ampliar, enquanto o Joinville aproveitava o espaço para tentar empatar em um contra-ataque. Mas quem teve as melhores chances foi mesmo o visitante, que nos minutos finais ficou muito próximo de empatar. Após cruzamento, Rodrigo Andrade pega o rebote e chuta de primeira, mas o goleiro Oliveira conseguiu espalmar a bola para linha de fundo.

Os dois times já voltam a campo para a disputa da 12.ª rodada no próximo final de semana. Na sexta-feira à noite, às 19h15, o Paysandu recebe o Atlético Goianiense, mais uma vez no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). De outro lado, o Joinville, joga mais uma vez fora de casa, quando no sábado, às 16h00, enfrenta o Paraná, no Estádio Durival de Brito, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 1 x 0 JOINVILLE

PAYSANDU - Emerson; Edson Ratinho, Fernando Lombardi, Gilvan e Lucas; Augusto Recife, Ricardo Capanema, Jhonnatan e Raphael Luz (Rodrigo Andrade); Alexandro (Hiltinho) e Leandro Cearense (Betinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

JOINVILLE - Oliveira; Diones (Diego Felipe), Ligger, Bruno Aguiar e Diego; Paulinho Dias, Naldo, Carlos Alberto, Júnior (Murilo) e Juninho (Gabriel Vasconcelos); Fernando Viana. Técnico: Hemerson Maria.

GOL - Jhonnathan, a 1 minuto do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Avelar Rodrigo da Silva (CE)

CARTÕES AMARELOS - Alexandro e Leandro Cearense (Paysandu); Carlos Alberto, Diones, Naldo e Paulinho Dias (Joinville).

RENDA - R$ 46.718,00.

PÚBLICO - 6.921 pagantes.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).