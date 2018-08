Peaty bate recorde mundial dos 100m peito e russo supera marca dos 50m costas

O segundo dia do Europeu de Natação, que está sendo realizado em Glasgow, na Escócia, ficou marcado pela quebra de dois recordes mundiais. E o principal destaque acabou sendo o campeão olímpico Adam Peaty, que melhorou a sua própria marca e ficou a apenas 0s01 de nadar os 100 metros peito em 56 segundos.

+ Britânico bate novamente o recorde mundial dos 100 m peito e brasileiros ficam sem medalha

+ João Gomes bate recorde sul-americano e vai à semifinal dos 50m peito no Mundial

Peaty cravou o tempo de 57s00, superando em 0s13 o seu recorde anterior, que havia sido registrado em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio. O britânico que tem os 14 melhores tempos da prova, é o único atleta que já a nadou em menos de 58s e anteriormente havia anunciado a ambição de superar a barreira dos 57s. "Eu não quero apenas vencer, quero dominar. E isso não é arrogante, esse é o meu lado competitivo", disse, neste sábado.

Em uma dobradinha britânica, Peaty teve vantagem de 1s54 para o britânico James Wilby. E o russo Anton Chupkov foi o terceiro colocado, a 1s96. "É estranho porque eu não estava atrás de um recorde mundial. Mas depois da bateria de ontem, eu sabia que estava em boa forma", afirmou o britânico.

Peaty faturou o seu novo título europeu e garantiu não ter se decepcionado por ter ficado tão próximo de superar a barreira dos 56s. "Não, isso me dá outro nível de motivação. Se eu tivesse alcançado, as pessoas falariam sobre o 'Projeto 55'"

Também neste sábado, o russo Kliment Kolesnikov estabeleceu um recorde mundial na final dos 50 metros costas. Ele cravou o tempo em 24s00, superando a marca anterior, do britânico Liam Tancock, que cronometrou 24s04 no Mundial de 2009 em Roma. Robert-Andrei Glinta, da Romênia, ganhou a prata ao ficar a 0s55 do vencedor, enquanto Shane Ryan, da Irlanda, terminou a 0s64, para assegurar o bronze.

Esta foi a segunda medalha de ouro Kolesnikov, de apenas 18 anos, nesta edição do Europeu de Natação, sendo que ele havia sido parte da equipe russa que triunfou no 4x100 metros livre na sexta-feira.