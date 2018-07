Pedido da UCI é rejeitado e Astana mantém licença após casos de doping Uma auditoria independente contratado pela União Ciclística Internacional (UCI) decidiu não retirar a licença profissional da Astana, equipe do Casaquistão que está entre as principais do ciclismo de estrada e que, no ano passado, teve seguidos casos de doping. Pela Astana corre o italiano Vincenzo Nibali, atual campeão da Volta da França, principal prova ciclística do mundo.