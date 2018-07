Pedidos de ingressos chegam a quase 400 mil A Fifa divulgou um balanço sobre a venda de ingressos da Copa das Confederações, entre os dias 15 e 30 de junho em seis cidades brasileiras, e revelou que foram feitos quase 400 mil pedidos de entradas até ontem, quando se encerrou uma etapa do processo. De acordo com a entidade, torcedores de 78 países, a imensa maioria do Brasil, fizeram pedidos de 399.525 ingressos. A partida mais procurada foi a de abertura, entre Brasil e Japão, em Brasília, no dia 15, com 68.912. Brasil x Itália, em Salvador, dia 22, a segunda: 68.114. Já a final, no Maracanã, dia 30, teve 51.388 solicitações.