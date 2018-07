Pedro Cunha se aposenta do vôlei de praia aos 29 anos

"Muitas coisas influenciaram: o cansaço, o desgaste de muitas viagens, a saudade da família, a falta de apoio, de patrocinadores? Nos últimos anos tive lesões sérias, que me atrapalharam muito. Foi tudo muito sacrificante para mim, para minha equipe, mas consegui superar. Não tenho mais aquele prazer de entrar em quadra, de treinar, de competir, por mais que me force a isso, e esse é o problema. Está difícil me motivar e, para mim, esse é o sinal de que está na hora de repensar algumas coisas. É uma decisão pessoal, só eu sei o quanto está sendo difícil esse momento, mas foi algo muito pensado. Estou bem tranquilo em relação a isso e agora eu quero ser uma pessoa comum, ter fim de semana com a minha família, viajar a passeio e ir à praia como lazer", explicou.

Pedro Cunha participou do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Londres e, ao lado de Ricardo, terminou a disputa na quinta colocação. Durante a sua carreira, ele teve diversos parceiros, como Tande, Pará, Franco, Pedro Solberg e Thiago, além de Ricardo.

No seu currículo também estão dois títulos do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (2007 e 2010) e o bicampeonato mundial Sub-21 (2001 e 2003). Além disso, venceu 20 etapas do Circuito Brasileiro e seis do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Pedro Cunha explicou que comunicou Ricardo sobre a sua decisão no último fim de semana, após a derrota na decisão da etapa paraibana do Circuito Brasileiro.

"Agradeço a todos os meus parceiros, técnicos e patrocinadores, a todos aqueles que me ajudaram em todos esses anos na praia. Sempre dei o meu melhor por meus times. E quero agradecer em especial ao Ricardo, ao lado de quem joguei o último ano e meio, um período maravilhoso, no qual disputamos os Jogos de Londres, alguém com quem aprendi muito e que entendeu o que estou passando nesse momento. Vou jogar a etapa de Maceió, vou aproveitar esse meu último torneio, jogar cada partida como se fosse a última, porque cada jogo pode ser mesmo o último", disse.