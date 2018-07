Na fase atual do Barcelona, o espetáculo não tem só Messi como protagonista. O time catalão fez 3 a 0 ontem sobre o La Coruña, mas a estrela foi Pedro (foto), com um golaço do meio de campo (Bojan e Touré fizeram os outros). O Barça abriu seis pontos (83 a 77) sobre o Real, que hoje pega o Almería.