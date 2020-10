Pedro Raul destaca espírito do Botafogo após vitória: 'Estamos sabendo sofrer'

O Botafogo se livrou de vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Sport, por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Recife, neste domingo à noite, pela 15.ª rodada. Esta foi a segunda vitória seguida do time carioca e a primeira fora de casa no torneio.

Assim como na primeira vitória da sequência, o 2 a 1 em cima do Palmeiras no Rio de Janeiro, os cariocas recuaram nos minutos finais, desta vez, porque estiveram com um jogador a menos - Rafael Forster foi expulso no meio do primeiro tempo. O atacante Pedro Raul destacou a postura do time após o resultado.

Leia Também Botafogo supera Sport fora de casa, vence a 2ª seguida e se afasta do perigo

"A gente estava conseguindo fazer bons jogos e sofrendo nos últimos minutos finais. É a segunda partida que a gente consegue ganhar dessa maneira. Como dizemos no futebol, o time está sabendo sofrer, perdemos um jogador ali no meio do segundo tempo e as coisas ficaram difíceis, mas é salientar o espírito da equipe", comentou o atacante.

O Botafogo vai buscar a trinca de vitórias na próxima quarta-feira. O time carioca sai do Recife e vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio, na quarta-feira, às 19h15.