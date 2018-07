Pedro Solberg, do vôlei de praia, é suspenso O jogador de vôlei de praia Pedro Solberg foi suspenso provisoriamente pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB). A Agência Mundial Antidoping (Wada) fez um exame fora de competição no atleta, dia 30 de maio, no Rio, e encontrou o esteroide a-Androstane-3a, 127bdiol, categoria S1B, com concentração de 104,27mg/ml. O atleta foi anunciado há dias como novo parceiro de Ricardo.