Pedro Solberg e Álvaro Filho levam título no vôlei de praia

Não poderia haver melhor estreia para Pedro Solberg e Álvaro Filho. Os brasileiros, que acabaram de formar dupla no Circuito Mundial de vôlei de praia, conquistaram neste domingo o título do Grand Slam da Polônia, disputado em Stare Jablonki, na primeira competição da parceria.

Na final, eles derrotaram os letões Samoilovs e Smedins por 2 sets a 1, com parciais de 15/21, 21/17 e 15/12. Com o triunfo, eles embolsaram US$ 57 mil em premiação, ganharam 800 pontos no ranking do Circuito e conquistaram confiança para a sequência da temporada.

"A prata que conquistei no ano passado foi marcante, mas era um fantasma. E o Pedro me ajudou a superar isso para a final de hoje. Tenho que agradecer muito a ele, ao Renato [França, técnico da dupla] e todos em João Pessoa", comentou Álvaro Filho, referindo-se a prata conquistada no Mundial disputado na Polônia em 2013.

"Amamos esse lugar, é um torneio incrível e por isso viemos para cá, já que não tínhamos tido tempo para treinar. Estamos muito contentes, sem palavras. Fizemos um bom torneio, foi ótimo para o começo do nosso time. Não esperava", disse Pedro Solberg.

Para ficar com o título, Solberg e Álvaro Filho precisaram superar neste domingo os norte-americanos Gibb e Patterson na semifinal, também por 2 a 1 (21/17, 11/21 e 15/12). A dupla dos Estados Unidos acabou ficando com o terceiro lugar, com uma vitória sobre os austríacos Doppler e Horst por 23/21 e 21/18.

Com a conquista desta nova dupla, o Brasil melhora seu aproveitamento no Circuito Mundial. Agora a equipe masculina nacional soma sete medalhas na temporada, sendo duas de ouro, três de prata e duas de bronze.

Depois da etapa na Polônia, o Circuito terá uma pausa de quase um mês nas disputas. O retorno acontecerá no último Grand Slam do ano, a ser realizado em Barueri, a partir do dia 23 de setembro.