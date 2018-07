Pedro Solberg e Emanuel conquistam bronze na Holanda

Em um duelo totalmente brasileiro, Pedro Solberg e Emanuel venceram Alison e Bruno Schmidt de virada, pelo placar de 12/21, 21/16 e 15/11, e conquistaram a medalha de bronze na chave masculina do Grand Slam de Haia, etapa holandesa do Circuito Mundial de vôlei de praia.

O título da etapa ficou com os poloneses Grzegorz Fijalek e Mariusz Prudel. Na decisão, eles derrubaram os norte-americanos Phil Dalhausser e Sean Rosenthal por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 13/21 e 15/13. Pela medalha de ouro, eles vão embolsar US$ 72 mil (R$ 160 mil). Já Pedro Solberg e Emanuel vão ganhar US$ 40 mil (cerca de R$ 89 mil), enquanto Alison e Bruno Schmidt embolsarão US$ 30 mil (R$ 66 mil).