Pedro Solberg e Evandro avançam à final do Grand Slam do Rio

Antes, Evandro e Solberg, que vão participar da Olimpíada, venceram os austríacos Doppler e Horst por 2 sets a 1 (22/20, 19/21 e 15/12) nas quartas de final. E eles consideraram que a chuva até ajudou a superar a dupla holandesa na sequência.

"Nós temos um histórico positivo jogando com chuva. O saque do Evandro fica ainda mais difícil de ser controlado. Na partida de hoje, isso foi fundamental. Estou feliz com essa vitória e agradeço o apoio do público que ficou aqui até o final", disse Pedro Solberg.

A final está marcada para as 10h15 deste domingo, na praia de Copacabana, quando eles terão pela frente os poloneses Kantor e Losiak, que superaram, na outra semifinal, os compatriotas Fijalek e Prudel por 2 sets a 0 (21/17 e 23/21).

"Os poloneses têm um controle de bola muito bom e estão fazendo uma boa competição. Será um jogo difícil, mas estamos bem preparados", garantiu Pedro Solberg.

Também neste sábado, Alison e Bruno Schmidt, também garantidos na Olimpíada, caíram nas quartas de final sendo superados por Brouwer e Meeuwsen por 2 sets a 0 (27/25 e 21/19).

"Os holandeses formam uma dupla muito forte e mereceram a vitória. O saque deles funcionou e dificultou o nosso jogo. Estamos com a preparação física voltada para os Jogos Olímpicos e os últimos dois jogos foram decididos no tie-break. Isso não é desculpa, mas sentimos um pouco a parte física. O Circuito Mundial está apenas no começo e ainda temos muitos torneios pela frente", afirmou Alison.

FEMININO - O Brasil está fora da disputa da chave feminina do Grand Slam do Rio. As atuais campeãs mundiais Agatha e Bárbara foram eliminadas nas quartas de final com a derrota para as suíças Forrer e Vergé-Dépré por 2 sets a 1 (21/18, 21/23 e 15/13).

"Queremos parabenizar as suíças, que jogaram muito bem e souberam aproveitar todas as oportunidades. Ficamos chateadas porque demos o melhor em quadra. Mas voleibol é isso, faz parte, e o Grand Slam reúne muitos times de qualidade. Agora é trabalhar mais e estar ainda mais bem preparadas para o próximo torneio", disse Bárbara, que, ao lado de Agatha, participará da Olimpíada.

A decisão do torneio feminino vai ser entre as norte-americanas Walsh e Ross e as polonesas Kolosinska e Brzostek.