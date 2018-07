Pedro Solberg estreia quarto parceiro em apenas uma temporada

Vice-campeão do Circuito Mundial de Vôlei de Praia no ano passado, Pedro Solberg logo foi apontado como favorito a ir aos Jogos do Rio/2016. Mas o carioca, filho da ex-jogadora Isabel, não vive boa temporada em 2014. Nesta semana, em etapa do Circuito Brasileiro em Campinas, ele vai jogar com o quarto parceiro em apenas um ano: Evandro.

O troca-troca de parceiros começou em novembro passado, quando a dupla Pedro Solberg/Bruno Schmidt, vice-campeã do Circuito Mundial 2014 e campeã do Circuito Brasileiro 2013/2014, se desfez porque o capixaba Bruno queria voltar a morar no Espírito Santo. Para tanto, se uniu a Alison, que tinha o mesmo desejo.

Pedro passou então a jogar com Emanuel, mas a dupla, que jogou boa parte do Circuito Mundial, não teve bons resultados em quadra. Partiu de Emanuel, em agosto, a decisão de encerrar a parceria e voltar a jogar com Ricardo.

Mais uma vez sobrou a Pedro ficar com a "sobra", ou seja: Álvaro Filho, que jogava com Ricardo. A nova dupla, porém, também não deu certo. Não tanto por questões de quadra (estão empatados no quarto lugar do ranking brasileiro), mas logísticas: Pedro é do Rio e Alvinho da Paraíba (como Ricardo). Sem acordo sobre onde treinar, se separaram.

Agora Pedro está inscrito para jogar em Campinas com Evandro, bloqueador que vinha jogando com Vitor Felipe. Mais uma vez a questão logística: Vitor vai formar dupla com Alvinho e os dois treinarão na Paraíba. Pedro e Evandro são do Rio e também não precisarão sair de casa.

Para não mudar de cidade, os jogadores mudarão de posição. Pedro Solberg, que jogava no bloqueio, vai passar para a defesa (Evandro é um dos jogadores mais altos do Circuito). Na outra dupla, será o defensor Vitor Felipe quem vai se adaptar, para jogar no bloqueio, formando uma das duplas mais baixas do País.

Assim, Pedro Solberg acabou envolvido em todas as trocas de duplas importantes do ciclo olímpico. Como duas das 10 etapas do Circuito Brasileiro já foram realizadas, a dupla Pedro/Evandro só vai ter oito resultados (sem descartes) para somar para o ranking final, contra nove das demais duplas. Vitor Felipe/Álvaro Filho terá apenas sete resultados.

As duas primeiras colocadas do Circuito Brasileiro garantem convocação para o Circuito Mundial/2015, no qual já está garantida a dupla Alison/Bruno Schmidt, melhor do País no Circuito Mundial/2014.