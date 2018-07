Pedro Solberg/Evandro e Alison/Bruno Schmidt vão às quartas de final no Rio Duas duplas que representarão o Brasil na disputa do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos do Rio, Pedro Solberg/Evandro e Alison/Bruno Schmidt asseguraram classificação às quartas de final do Grand Slam do Rio, etapa do Circuito Mundial da modalidade, na noite desta sexta-feira.