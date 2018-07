Pedro/Emanuel e Alison/Bruno vão à semifinal em Berlim O Brasil garantiu a presença de duas duplas nas semifinais do torneio masculino do Grand Slam de Berlim do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, neste sábado, quando o País também assegurou a conquista de ao menos uma medalha nas disputas deste domingo. Pedro Solberg/Emanuel e Alison/Bruno Schmidt ganharam os seus respectivos confrontos válidos pelas oitavas e quartas de final e poderão travar uma decisão 100% brasileira se triunfarem nos duelos que valerão vaga na final.