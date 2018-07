Pedro/Emanuel vence duelo caseiro e avança em Berlim

O triunfo foi exatamente sobre a outra dupla brasileira, Evandro e Vitor Felipe, batidos com certa facilidade, por 2 sets a 0 (21/13, 21/12), em 31 minutos. Nas oitavas, Pedro e Emanuel vão novamente fazer um duelo caseiro, contra Ricardo e Álvaro Filho.

"Tivemos uma primeira fase difícil, mas conseguimos encontrar um estilo de jogo mais cadenciado. Infelizmente, em nossa sequência de jogos tivemos equipes brasileiras. A primeira foi o Evandro /Vitor, e agora o Ricardo/Álvaro Filho. Vamos descansar e esperamos realizar um bom jogo", comentou Emanuel.

Pela última rodada da fase de grupos, Alison e Bruno Schmidt venceram os espanhóis Herrera e Gavira por 2 sets a 0 (21/10, 21/14), avançaram sem perder sets e agora vão enfrentar os holandeses Brouwer e Meeuwsen nas oitavas.

Outra dupla brasileira invicta é Ricardo/Álvaro, que venceu os norte-americanos Jacob Gibb e Casey Patterson por 2 sets a 1 (21/18, 12/21, 17/15), fechando o Grupo C com 100% de aproveitamento. Neste sábado em Berlim acontecem as oitavas e as quartas de final, ficando as semifinais e a final para domingo.