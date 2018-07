Pedrosa cai e Lorenzo ganha o bicampeonato O espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, conquistou o bicampeonato na MotoGP ao chegar em 2.º no Grande Prêmio da Austrália. O também espanhol Dani Pedrosa, que era o único oponente que ainda disputava o título, caiu e saiu da prova na segunda volta. O GP de ontem foi vencido pelo australiano Casey Stoner - foi seu 6.º triunfo consecutivo em casa -, que se aposenta no fim do ano.