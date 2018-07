Pedrosa crava recorde na Catalunha e é pole na MotoGP

A superioridade de Pedrosa ficou ainda mais evidente pela distância do espanhol para o segundo colocado. Cal Crutchlow largará logo atrás do pole position, mas o britânico ficou a mais de meio segundo do líder, com a marca de 1min41s501. Na terceira posição vem outro espanhol: Jorge Lorenzo, que anotou 1min41s566.

Também vem da Espanha o quarto colocado no grid: Álvaro Bautista, que conseguiu o tempo de 1min41s714. O norte-americano Nicky Haiden completa os cinco primeiros e cravou 1min41s800.

Já a revelação espanhola Marc Márquez, terceiro colocado na temporada, e o heptacampeão campeão mundial Valentino Rossi decepcionaram. Márquez ficou bem abaixo de seu companheiro de Honda, Pedrosa, e sairá somente na sexta colocação, fechando a segunda fila. Já Rossi foi um pouco pior e sairá em sétimo.

A etapa da Catalunha da MotoGP acontecerá neste domingo, às 9 horas (de Brasília). A expectativa é de um dia ensolarado em Montmeló, cidade onde fica o circuito, como aconteceu no treino deste sábado.

Confira os dez mais bem colocados do grid da etapa da Catalunha:

1.º Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min40s893

2.º Cal Crutchlow (GBR/Yamaha), 1min41s501

3.º Jorge Lorenzo (ESP/ Yamaha), 1min41s566

4.º Alvaro Bautista (ESP/Honda), 1min41s714

5.º Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min41s800

6.º Marc Márquez (ESP/Honda), 1min41s842

7.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 1min41s959

8.º Andrea Iannone (ITA/Ducati), 1min41s963

9.º Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), 1min42s053

10.º Stefan Bradl (ALE/Honda), 1min42s090