Pedrosa desbanca favoritos e fatura na Malásia a 1º pole do ano

O espanhol Dani Pedrosa desbancou os favoritos ao título da MotoGP neste sábado e garantiu a pole position na etapa da Malásia, a sua primeira da temporada, no Circuito de Sepang. Líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi obteve o terceiro lugar no grid, logo à frente do espanhol Jorge Lorenzo, segundo colocado geral.

Pedrosa, da Honda, confirmou neste sábado o bom ritmo que vinha exibindo nos treinos livres de sexta-feira. Na última sessão daquele dia, se aproximou de Lorenzo, o mais veloz, mas não conseguiu superá-lo. Neste sábado, não apenas foi mais rápido como também bateu o recorde da pista ao registrar 1min59s053.

Quem mais se aproximou do pole foi justamente seu companheiro de Honda, o também espanhol Marc Márquez. O vencedor da corrida do ano passado anotou 1min59s462 e ficou à frente dos líderes do campeonato. Sem chances de título, Márquez quer ao menos fazer bonito nesta e na próxima corrida, que será a última da temporada.

Valentino Rossi marcou 1min59s726 para ficar com a última vaga da primeira fila do grid. Inconstante na sexta, quando foi melhor no primeiro treino livre, o piloto da Yamaha se reabilitou neste sábado ao obter o terceiro tempo nos segundos finais do treino, surpreendendo Lorenzo, que já dava como sua a terceira colocação.

O vice-líder do campeonato só descobriu que largaria em quarto quando estacionou sua Yamaha. Com o tempo de 1min59s737, não foi capaz de superar Rossi. No domingo, terá que batalhar com o italiano para manter as chances de título na última prova do ano, daqui a duas semanas, em Valência, na Espanha.

O Top 10 do grid será completado pelo britânico Cal Crutchlow, pelos italianos Andrea Iannone e Andrea Dovizioso, pelo espanhol Maverick Viñales, pelo britânico Bradley Smith e por outro espanhol, Hector Barbera. A corrida deste domingo está marcada para as 5 horas da manhã (horário de Brasília).