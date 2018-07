Pedrosa é o mais rápido nos treinos livres da etapa de Holanda

Após conquistar o seu primeiro pódio na última prova da MotoGP, o espanhol Dani Pedrosa começou bem o fim de semana da etapa holandesa, a oitava da temporada 2015, ao ser o mais rápido dos treinos livres desta quinta-feira no circuito de Assen, liderando uma dobradinha da Honda.

No início de abril, Pedrosa passou por cirurgia no ombro direito, o que o levou a ficar fora de três provas da MotoGP. Aos poucos, porém, ele vem recuperando o ritmo que o levou a ser considerado um dos expoentes da categoria, tanto que ficou em terceiro lugar na etapa da Catalunha, disputada em 14 de junho.

Agora, nesta quinta-feira, ele foi o piloto mais rápido nos treinos livres da corrida holandesa ao liderar a segunda atividade do dia com a marca de 1min33s450. O espanhol Marc Márquez, que venceu a prova em Assen no ano passado, mas faz uma temporada irregular, com abandonos nas duas últimas provas, ficou em segundo lugar, completando a dobradinha da Honda ao fazer o tempo de 1min33s589.

Líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, até foi o mais rápido no primeiro treino livre na Holanda, mas terminou o dia apenas na terceira colocação, ao marcar 1min33s652, à frente do compatriota Andrea Iannone, que teve o melhor desempenho da Ducati e fez o tempo de 1min33s699.

O britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, foi o quinto colocado, com 1min33s734. Já o espanhol Jorge Lorenzo, que vem embalado por quatro vitórias consecutivas e está a apenas um ponto de Rossi, seu companheiro de equipe na Yamaha, na luta pela liderança do campeonato, teve desempenho discreto nesta quinta-feira e terminou o dia apenas em sexto lugar, com 1min33s741.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, ficou na sétima colocação com o tempo de 1min33s844, à frente do espanhol Aleix Espargaró, da Suzuki, foi o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min34 - fez 1min33s857. A lista dos dez primeiros colocados dos treinos livres desta quinta foi completada pelo italiano Danilo Petrucci, da Pramac Ducati, e pelo espanhol Mark Viñales, da Suzuki.

Os pilotos voltam ao circuito de Assen nesta sexta-feira, quando serão realizados o terceiro treino livre e a sessão de classificação. A etapa holandesa da MotoGP está marcada para o próximo sábado, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília).