Pedrosa lidera treinos livres da MotoGP na Malásia

Pedrosa ficou à frente de Casey Stoner, seu companheiro de equipe na Honda. O piloto australiano participa neste fim de semana a sua segunda prova após o seu retorno à categoria depois de se recuperar de um grave acidente sofrido na etapa de Indianápolis. Nesta sexta, Stoner registrou o tempo de 2min01s773.

O espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, terminou o dia em Sepang na terceira colocação. O atual líder do campeonato foi o último piloto a registrar um volta em menos de 2min02 ao marcar 2min01s934. Ele foi seguido pelos pilotos da Tech3 Yamaha. O italiano Andrea Dovizioso ficou na quarta colocação e o britânico Cal Crutchlow terminou em quinto lugar. Já o italiano Valentino Rossi, da Duacti, concluiu a sexta-feira apenas na 11ª colocação.

Todas essas posições foram garantidas no primeiro treino livre para a etapa malaia da MotoGP. A segunda atividade em Sepang foi atrapalhado pela chuva, o que levou os seis primeiros colocados do treino inicial a se resguardarem. Assim, eles nem marcaram voltas rápidas na segunda sessão.

A situação permitiu que pilotos coadjuvantes se destacassem. O espanhol Iván Silva, da Avintia, foi o mais rápido do segundo treino livre, com o tempo de 2min10s602. A marca, porém, foi quase nove segundos mais lenta do que a volta mais rápida do dia, registrada por Pedrosa.

Os pilotos voltam ao circuito de Sepang neste sábado, quando será realizado o treino de classificação para a etapa da Malásia, marcado para as 2h55 (de Brasília). A 16ª das 18 provas desta temporada será disputada neste domingo, com largada prevista para as 6 horas.

Confira os tempos dos treinos livres de sexta-feira da etapa malaia da MotoGP:

1º. Dani Pedrosa (ESP/Honda), 2min01s621

2º. Casey Stoner (AUS/Honda), 2min01s773

3º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 2min01s934

4º. Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), 2min02s236

5º. Cal Crutchlow (GBR/Tech 3 Yamaha), 2min02s266

6º. Ben Spies (EUA/Yamaha), 2min02s358

7º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda), 2min02s617

8º. Nicky Hayden (EUA/Ducati), 2min02s754

9º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda), 2min02s872

10º. Héctor Barberá (ESP/Pramac Ducati), 2min03s221

11º. Valentino Rossi (ITA/Ducati), 2min03s274

12º. Karel Abraham (RCH/AB Ducati), 2min04s624

13º. Randy de Puniet (FRA/Aspar), 2min05s029

14º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar), 2min05s077

15º. Colin Edwards (EUA/Forward), 2min05s387

16º. Michele Pirro (ITA/Gresini Honda), 2min06s058

17º. James Ellison (GBR/Paul Bird), 2min06s452

18º. Roberto Rolfo (ITA/Speed Master), 2min06s470

19º. Yonny Hernández (COL/Avintia), 2min07s257

20º. Iván Silva (ESP/Avintia), 2min07s291

21º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda), 2min07s818