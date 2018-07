Pedrosa supera Lorenzo e vence etapa da Alemanha

Pedrosa já havia se destacado no treino classificatório no sábado, quando garantiu o segundo lugar no grid, logo em sua segunda corrida após voltar ao circuito. Uma fratura na clavícula, sofrida em um acidente polêmico com o italiano Marco Simoncelli, tirou o espanhol de três etapas.

Totalmente recuperado, Pedrosa mostrou porque era um dos favoritos ao título no início da temporada e faturou sua segunda vitória no ano. Apesar do triunfo, o espanhol segue com poucas chances de título. É o quinto colocado no campeonato, com 94. O australiano Casey Stoner é o líder, com 168.

Stoner, porém, decepcionou neste domingo. O líder largou na pole position, mas não conseguiu sustentar a posição e foi superado por Lorenzo logo no início. O atual campeão, porém, não resistiu ao bom ritmo de Pedrosa e foi ultrapassado a nove voltas do fim.

O australiano chegou a se manter na segunda colocação durante a maior parte da corrida. Contudo, foi surpreendido por Lorenzo na última curva. Com a ultrapassagem, o espanhol chegou aos 153 pontos e reduziu para 15 a diferença para o líder do campeonato.

A próxima etapa da MotoGP será disputada já no domingo que vem, dia 24, no circuito de Mazda Raceway, nos Estados Unidos.

Confira os dez primeiros colocados na Alemanha:

1.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), 41min12s482

2.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 41min13s959

3.º - Casey Stoner (AUS/Honda), 41min14s050

4.º - Andrea Dovizioso (ITA/Honda), 41min22s995

5.º - Ben Spies (EUA/Yamaha), 41min23s201

6.º - Marco Simoncelli (ITA/Honda), 41min23s405

7.º - Alvaro Bautista (ESP/Suzuki), 41min39s933

8.º - Nicky Hayden (EUA/Ducati), 41min39s992

9.º - Valentino Rossi (ITA/Ducati), 41min40s058

10.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha), 41min45s973