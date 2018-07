Pedrosa volta à MotoGP duas semanas após fratura Depois de ter fraturado a clavícula no dia 1º de outubro, durante treino livre para a etapa do Japão, o piloto espanhol Dani Pedrosa voltará à MotoGP neste fim de semana, quando acontece a corrida da Austrália, no circuito Philip Island. Por causa da ausência, ele não pôde evitar o título antecipado do também espanhol Jorge Lorenzo, mas luta agora para garantir o vice-campeonato da categoria.