SÃO PAULO - A fratura na perna esquerda de Anderson Silva no UFC 168, em Las Vegas, causou comoção entre os fãs do MMA em todo o planeta. Pelas redes sociais, celebridadades e atletas de vários países demonstraram estar chocadas com as imagens e manifestaram apoio ao atleta, que deve ficar seis meses parado. A hashtag #ForçaSpider está nos trending topics no Twitter. Confira algumas mensagens.