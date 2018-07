Pela quarta vez, Maria Sharapova busca seu título predileto

A final do Premier de Miami promete. De um lado está a polonesa Agnieszka Radwanska, que deteve Venus Williams e a francesa Marion Bartoli, que acabou com a invencibilidade de Victoria Azarenka - a bielo-russa ficou sem perder por 26 jogos. Do outro está a musa Maria Sharapova, que ambiciona conquistar esse título antes mesmo de despontar no mundo do tênis com a conquista de Wimbledon, quando tinha apenas 17 anos.

Criada na famosa academia de Nick Bolletieri, em Bradenton, na Flórida, a russa viajava por quatro horas de carro com a família para acompanhar o torneio quando era adolescente. "Era o único torneio que via como espectadora. Pude acompanhar Marcelo Ríos, Yevgeny Kafelnikov e Monica Seles." As derrotas nas finais de 2005, 2006 e do ano passado ainda estão entaladas na garganta.

Em tese, o favoritismo é da russa. Em oito jogos contra sua oponente, ela levou a melhor em sete. Mas a última vez em que elas se enfrentaram foi há dois anos. De lá para cá, Radwanska amadureceu e ascendeu à condição de que hoje desfruta - é a 4.ª do ranking. Sharapova é a n.º 2. Se não tem tanta potência, a polonesa compensa com agilidade, velocidade e inteligência.

Masculino. Andy Murray avançou à final do Masters 1000 de Miami sem jogar. Rafael Nadal, que jogou o torneio desde o início com tendinite no joelho esquerdo, desistiu da partida. Murray enfrentará o número 1 Novak Djokovic, que derrotou Juan Monaco por 6/0 e 7/6 (7/5).