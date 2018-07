Pela Série B, Goiás e Brasil de Pelotas ficam no empate por 1 a 1 em Itumbiara

Esta foi a segunda igualdade do Goiás como mandante na segunda divisão nacional - a primeira foi contra o Londrina pelo mesmo placar. Sendo assim, os goianos estão apenas em 10.º lugar com cinco pontos, enquanto que o Brasil é o terceiro com sete.

Longe do estádio Serra Dourada, ainda cumprindo punição devido às brigas de sua torcida no jogo contra o Coritiba, no Brasileirão do ano passado, o Goiás viu o Brasil abrir o placar logo aos 12 minutos. Felipe Garcia tentou o passe no comando de ataque, Nena se enroscou com a marcação e a bola sobrou para o próprio meio-campista, que tocou para o fundo das redes. Foi o quarto gol em quatro jogos do camisa 7.

Os goianos sentiram o golpe logo no início e viram os gaúchos criarem boas chances para ampliar em seguida. Renan, no entanto, apareceu para evitar um desastre em finalização rasteira de Nathan e em um pênalti cometido em cima de Diogo Oliveira e cobrado por Nena. A boa atuação do camisa 1, contudo, não animou o Goiás, que seguiu sem inspiração no ataque e pouco ameaçou Eduardo Martini.

O Brasil voltou para o segundo tempo dando espaço para o adversário e tomou o gol de empate aos nove minutos. Léo Sena enfiou boa bola e Rafhael Lucas finalizou com categoria para deixar tudo igual. Melhor, o Goiás passou a bombardear o adversário, que se fechou. Léo Sena teve duas boas oportunidades, uma delas em chute de fora da área defendido por Eduardo Martini.

O tempo foi passando e o ímpeto do Goiás foi acabando. Apesar do recuo do adversário, os goianos não conseguiram fazer valer a posse de bola e só voltaram a ameaçar em chute de fora da área. Wendel arriscou e Eduardo Martini fez boa defesa. Foi pouco e o empate acabou confirmado.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando será realizada a quinta rodada. O Goiás enfrenta o Ceará, às 19h15, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, enquanto que o Brasil recebe o Paysandu, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no mesmo horário.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 1 BRASIL-RS

GOIÁS - Renan; Jhonatan (Sueliton), Wesley Matos, David Duarte e Jefferson; Willian (Ramires), Wendel e Léo Sena; Rossi, Cléo (Wagner) e Rafhael Lucas. Técnico: Enderson Moreira.

BRASIL-RS - Eduardo Martini; Wender, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Washington, Diogo Oliveira (Marcão) e Felipe Garcia; Nathan (Ramon) e Nena (Marcos Paraná). Técnico: Rogério Zimmerman.

GOLS - Felipe Garcia, aos 12 minutos do primeiro tempo; Rafhael Lucas, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley Matos (Goiás); Nathan, Felipe Garcia e Leandro Leite (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL).

RENDA - R$ 11.895,00.

PÚBLICO - 2.376 pagantes (2.573 no total).

LOCAL - Estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO).