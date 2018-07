Pela taça, Corinthains manda ao Japão um time rodado

SÃO PAULO - Para disputar campeonatos de tiro curto, como o Mundial de Clubes, alguns técnicos de futebol gostam de armar equipes com jogadores experientes. Pois foi exatamente o que Tite fez ao projetar a equipe que vai ao Japão. O time é praticamente o mesmo que ganhou a Libertadores e manteve a média de idade elevada: 29,45 anos (apenas entre os titulares). O mais jovem é Paulinho, pilar do meio de campo, com 24 anos.

O mais velho do time é o atacante Emerson Sheik, de 34 anos. Ao seu lado, há uma tropa de trintões: Alessandro (33), Chicão (31), Danilo (33) e Douglas (32). O título mundial coroaria essa geração que venceu o Brasileirão e a Libertadores - em 2013 esse elenco certamente será renovado.

Da Libertadores para o Mundial, saíram Castán, Alex e Liedson. Entraram na equipe titular Paulo André e Douglas, que já estavam no grupo, e Guerrero, contratado do Hamburgo. O atacante sentiu uma lesão no joelho na partida contra o São Paulo, mas viajou para o Japão. Tite está otimista e espera contar com o peruano já na semifinal.

Tite se agarrou ao esquema 4-4-2, que ele considera um 4-1-4-1. Nessa formação, Ralf fica à frente dos zagueiros, o meio de campo é congestionado com Paulinho, Douglas, Danilo e Emerson. E Guerrero é o centroavante mais fixo, como um pivô. Dessa maneira, ele monta um time compacto, com pouco espaço livre entre defesa, meio de campo e ataque. Ganha-se em marcação e num contra-ataque mortal puxado por Sheik, que se movimenta muito e tem liberdade para isso. Ou numa jogada mortal: a subida de Paulinho, um elemento surpresa - num descuido ele aparece livre e finaliza para o gol.

Tite treina essas jogadas à exaustão - a Libertadores foi ganha dessa maneira. O ímpeto do time na conquista continental é usado, dentro do clube, como exemplo, como diz Danilo. "Temos de jogar dessa forma, dando pouco espaço ao rival." (leia mais ao lado).

A maior preocupação do treinador foi, após a conquista da Libertadores, não deixar que os jogadores tivessem a sensação de dever cumprido, apenas contando os dias para o Mundial. Se por um lado alguns atletas ganharam folga, Tite impôs uma concorrência interna dentro do grupo durante o Brasileirão. Ela funcionou. Douglas, reserva na Libertadores, cresceu. E Guerrero, na reta final, desbancou Burrito Martínez, Jorge Henrique e Romarinho - esses três atacantes serão reservas no Japão.

Tite, jogadores e diretoria evitam falar em favoritismo para ganhar o Mundial, apesar da queda de rendimento do Chelsea. Afirma que, sim, é possível ser campeão, mas que isso não se tornará uma obsessão. Ninguém no Corinthians admite, mas no grupo há quem imagine um cenário de derrota. Nesse caso, o que se deseja é voltar com uma boa imagem. Os fiascos do Inter, eliminado pelo Mazembe, e a aula de futebol que o Barcelona deu no Santos estão frescos na memória de Tite. O recado é: que o time jogue tudo o que sabe. Se vencer, melhor.