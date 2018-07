Peladão sem fim

O Palmeiras passou a semana discursando sobre a construção de sua equipe, mas foi derrotado pelo Goiás em casa. O Corinthians, que usou o tempo na desconstrução do time e na explicação da crise, arrancou um ponto do Fluminense no Maracanã, em mais um confronto representativo de nossa anemia futebolística.

Enquanto Oswaldo de Oliveira trabalha para dar sentido coletivo ao time, Tite corre para não ver o trabalho de quatro meses dissolvido pela desclassificação na Copa Libertadores. E por uma crise financeira apocalíptica. Se nada for feito, seguiremos acreditando que essa é a sina do futebol brasileiro.

Quando Arouca voltar, ao lado de Gabriel e de Robinho, o meio de campo palmeirense terá seus pilares reestabelecidos. Mas o problema permanecerá na inconstância de Valdivia, espaço que poderá ser de Zé Roberto. Não existe setor pronto na equipe de Oswaldo, todos ainda carecem de reparos, coletivos e individuais.

Lamentavelmente, a equipe ainda não reflete a capacidade de mobilização de sua torcida, mais uma vez derrotada por um contra-ataque. Não se pode esquecer, porém, que o trabalho de Oswaldo começou do zero e que nem todos os contratados vingaram ou vingarão. Vai ser uma temporada de muito trabalho.

O Corinthians está em queda livre, embora a classificação do campeonato não mostre isso. Diferentemente do Palmeiras, possui uma base que pode servir para recuperar a autoestima de algumas semanas atrás, sustentada pelo brilho de Elias, Renato Augusto e Jadson. O momento é de contabilizar perdas. E lá se vão Guerrero, Emerson e provavelmente muitos outros.

Essa gangorra explica muitos dos males do nosso futebol, que há muito tempo pede alterações no calendário como forma de reduzir o cenário de instabilidades. Não se trata de seguir ou não o que acontece fora do País, mas de reconhecer que a temporada europeia interfere decisivamente no que acontece no Brasil.

O campeonato mal começou e algumas seleções sul-americanas vão "roubar'' jogadores do Brasileirão, além do início do período de contratações na Europa. É impossível imaginar como vai estar o futebol brasileiro a partir de agosto. Não há competição que sobreviva.

Por mais que se procure, nem sempre haverá lógica nos movimentos do futebol. Faz parte do jogo, das emoções e das incertezas. E obviamente da loucura que nos orienta por aqui. Não basta constatar fragilidades, é preciso evitá-las.

Não como anuncia agora a nova CBF, rabiscada na prancheta da velha política, especialista em vender mudanças para que tudo permaneça como está. Não é preciso montar uma banca de notáveis, tampouco anunciar um congresso técnico, para dar início às reformas.

Veja a situação do Real Madrid. O time ficou dois pontos atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol, o suficiente para configurar a tragédia merengue, devido o nível de investimentos e a falta de resultados. Agora nem Carlo Ancelotti presta, haverá contratações e dispensas em série.

O que o Madrid tem a ver com a nossa realidade? O furacão que balança as estruturas do maior clube do planeta, na última rodada, passa por aqui o ano todo. Vivemos um fim de feira permanente. Com poucos dias de Brasileirão, equipes se desmancham e treinadores são demitidos como se essa fosse a única lógica do futebol.