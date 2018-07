Pelé aprova Dunga por excluir meninos

Pouco antes de a seleção brasileira se reunir para os treinos para a Copa, Dunga ganhou elogios pomposos. Se parte da torcida está insatisfeita com sua lista de jogadores, tanto Pelé quanto Ricardo Teixeira, presidente da CBF, disseram ter aprovado os nomes eleitos pelo treinador. "O Dunga está certo. Em time que está ganhando não se mexe", disse o Rei, considerando que foi correta a opção por deixar Neymar e Ganso fora. Opinião curiosa, já que, há dois meses, defendia a convocação dos dois.

Pelé repetiu as declarações de Dunga e afirmou que não se pode comparar o momento dos santistas com a sua primeira Copa, em 1958. "O fato de os meninos não terem sido testados pesou muito. Fizeram uma comparação com o Neymar, falando que eu tinha ido para a Copa com 17 anos. Mas meu caso é diferente. Eu assinei meu primeiro contrato como Santos quando tinha 15 para 16 anos. Quando participei de um torneio no Maracanã, o técnico da seleção me viu e fui convocado para a Copa Roca, e depois para as Eliminatórias. Só depois fui para a Copa. É diferente do Neymar e o Dunga está sendo coerente."

Ricardo Teixeira também afirmou apreciar o trabalho de seu técnico. De acordo com o dirigente, Dunga conseguiu dar uma nova cara ao time. "É muito importante esse processo que se iniciou depois da Copa de 2006. Voltamos a ter uma maior participação popular na seleção, principalmente pelo espírito implantado nela. Todos querem defender a seleção, no bom sentido da palavra. Foi muito importante a volta do carisma, principalmente após as vitórias na Copa América e Copa das Confederações."

Teixeira disse que tudo isso ajuda a trazer mais patrocínios para a CBF. Ontem, a entidade fechou nova parceria até 2014 - com a Nestlé. "Dentro do contrato, combinamos que faremos um jogo em Araras. Comemoraremos 90 anos de Nestlé no Brasil com a seleção", afirmou Ivan Zurita, presidente da empresa, que também revelou que a Nestlé acertou patrocínio com a Fifa para o Mundial no Brasil.

Como de costume, as partes envolvidas não revelam os valores. Estima-se, contudo, que sejam pagos R$ 20 milhões por ano à CBF até 2014. "Trata-se de um investimento importante", comentou Zurita.

Ele também explicou que a ambição é grande em relação à Copa no Brasil. "Temos o direito do uso de imagem do Mundial e estamos competindo e blindando a concorrência. Teremos uma campanha agressiva e criativa. É uma aposta nossa."