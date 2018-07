Pelé cobra faxina imediata na Fifa

A Fifa tem sido alvo constante de acusações de corrupção nos últimos anos, sobretudo no período em que esteve sob a batuta do ex-chefe da Confederação Asiática, Mohamed Bin Hammam, que foi banido definitivamente da entidade após ser acusado de receber propina enquanto se candidatava à sucessão do presidente da Fifa, Joseph Blatter, no ano passado.

Bin Hamman se retirou da corrida e Blatter, que posteriormente despertou furor por causa de comentários sobre racismo, foi reeleito sem oposição para um terceiro mandato.

Pelé, que ganhou a Copa do Mundo em 1958, 1962 e 1970, também ironizou aqueles que apontam o craque argentino Lionel Messi como potencial ameaça para o seu legado de melhor jogador da história. "Ele (Messi) é um ótimo jogador, mas quando fizer 1.238 gols e vencer três Copas do Mundo nós voltamos a falar sobre isso", argumentou Pelé.

Copa 2014. Ontem, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que o governo vai encontrar uma maneira de atender a exigência da Fifa no que diz respeito à liberação do consumo de cerveja nos estádios durante o Mundial.

"Devemos encontrar um bom termo para atendê-los apenas durante a realização da Copa do Mundo", explicou, em participação no programa Arena Sportv. O assunto é um dos mais polêmicos da Lei Geral da Copa.