Pelé é submetido a cirurgia nos quadris Pelé, ex-jogador e maior ídolo do futebol mundial, foi submetido ontem a uma pequena cirurgia nos quadris e deve ter alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, hoje. Pelé aproveitou que passaria por exames de rotina para marcar a cirurgia. O tricampeão mundial pela seleção brasileira deu entrada no hospital no sábado. "Ele está ótimo, está tudo sob controle. Ele deve ter alta logo", afirmou um assessor de Pelé. O hospital apenas confirmou a internação do ex-jogador e disse que não divulgaria boletim médico a pedido da família. Pelé completou 72 anos no final de outubro.