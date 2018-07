Pelé faz 77 anos. Confira 77 grandes feitos do Rei do Futebol

Edson Arantes do Nascimento completa nesta segunda-feira 77 anos. O Rei do Futebol pendurou as chuteiras há 40 anos, mas seus feitos com a camisa do Santos, seleção brasileira e Cosmos continuam vivos na memória dos fãs por todo o mundo. Se em sua época houvesse um prêmio anual de Melhor do Mundo, Pelé, com certeza, teria sido eleito tantas vezes quanto o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi, que disputam a glória mais uma vez nesta segunda-feira, em Londres.

O nome de Pelé continua com grande força em todo o mundo. Um exemplo é o filme "Pelé, o Nascimento de uma Lenda", uma produção dentre as inúmeras que contam a história do atleta mais famoso de todos os tempos. Com produção americana e direção norte-americanas, a obra estreia na quinta-feira nos cinemas pelo País e se concentra no início da carreira do craque.

CONFIRA 77 MOMENTOS DE PELÉ

1) Fez o primeiro gol como profissional aos 16 anos de idade

2) O gol contra País de Gales na Copa de 1958

3) O gol na final da Copa de 1958

4) O golaço contra o Juventus, na Javari

5) O chapéu sobre Ditão, zagueiro do Corinthians

6) O golaço sobre o São Paulo, após matada no peito e drible duplo na zaga

7) A garra na vitória sobre o Boca Juniors na final da Libertadores de 1962

8) A atuação contra o Benfica na final do Mundial de Clubes de 1962, ao marcar três gols

9) A arrancada para o gol contra o México na Copa de 1962

10) A determinação ao ser caçado frente a Portugal na Copa de 1966

11) O milésimo gol em 1969, contra o Vasco

12) Com o time do Santos parar uma guerra na Nigéria em 1969

13) A tentativa de gol do meio de campo contra a Tchescoslováquia na estreia da Copa em 1970

14) A matada de bola no peito para fazer o gol contra a Tchecoslováqui na Copa de 1970

15) o estilo maravilhoso na cabeçada para a defesa de Banks, contra a Inglaterra, na Copa de 1970

16) O drible em Mazurkievski na semifinal da Copa de 1970

17) O chute após tiro de meta de Mazurkievski na semifinal da Copa de 1970

18) O passe para Carlos Alberto fazer o quarto gol contra a Itália na Copa de 1970

19) O gol na final da Copa de 1970 sobre a Itália

20) As duas despedidas pela seleção brasileira em 1971

21) Gol sobre a Portuguesa, com direito a linda matada no peito e giro de pé esquerdo

22) O golaço de bicicleta perfeita pelo Cosmos em 1975

23) O murro no ar após cada gol marcado

24) A mística da camisa 10

25) As tabelinhas com Coutinho

26) A parceria com Garrincha

27) A parceria com Pagão

28) A parceria com Tostão

29) A parceria com Vavá

30) Os duelos com Ademir da Guia

31) Os duelos com Roberto Rivellino

32) O golaço na despedida de Mané Garricha da seleção brasileira em 1973

33) A despedida do Santos na Vila Belmiro, contra a Ponte Preta, em 1974

34) É eleito o Atleta do Século, em 1981

35) Em 1.281 jogos pelo Santos, marcou 1091 gols

36) Os 1.283 gols, em 1.366 jogos na carreira

37) Único jogador tricampeão mundial de seleções

38) Em 1962, aos 22 anos, Pelé já tinha 500 gols na carreira

39) Foi artilheiro 11 vezes do Campeonato Paulista

40) Foi artilheiro 9 vezes consecutivas do Campeonato Paulista

41) Foi campeão norte-americano com o Cosmos

42) Foto com coração no peito estapampado na camiseta da seleção por causa do suor

43) Eleito uma das 20 pessoas mais importantes do Século 20

44) Eleito pela Fifa como o maior jogador do Século 20, em 2000

45) A habilidade para chutar de pé direito e esquerdo

46) Mais novo artilheiro do Campeonato Paulista (17 anos)

47) Mais novo campeão mundial de seleções (17 anos)

48) Mais jovem bicampeão mundial de seleções (21 anos)

49) Maior artilheiro de uma temporada: 127 gols (1958)

50) Em 1975, foi para o Cosmos por US$ 7 milhões

51) Fez 95 gols com a camisa da seleção brasileira

52) Doze vitórias consecutivas com a seleção brasileira em Copa

53) Foram, 114 jogos pela seleção brasileira

54) Jogou pelo Santos de 1956 a 1974

55) Jogou pelo Cosmos de 1975 a 1977

56) Jogou pela seleção brasileira de 1958 a 1971

57) Foram 14 jogos pela seleção brasileira em Copa do Mundo

58) Dez vezes campeão paulista

59) Quatro vezes campeão do Rio-São Paulo

60) Seis vezes campeão da Taça Brasil

61) Duas vezes campeão da Libertadores

62) Duas Vezes campeão mundial de clubes

63) Campeão da Recopa Sul-Americana

64) Campeão da Recopa Mundial

65) Conquistou 32 títulos na carreira

66) Fez 65 gols em 111 jogos pelo Cosmos

67) Marcou 50 gols no rival Corinthians

68) O controle de bola excepcional mesmo no esburacado gramado da Vila da década de 60

69) O gol de cobertura sobre a Argentina, em amistoso, no Maracanã

70) O gol contra o Paraguai, no Maracanã, nas Eliminatórias da Copa de 1970

71) Os jogos com o Santos pela Libertadores e Mundial de Clubes no Maracanã

72) A "paradinha" na cobrança de pênalti

73) Os oito gols na vitória do Santos por 11 a 0 sobre o Botafogo, em 1964

74) A conquista da Copa de Futebol Master, aos 49 anos de idade

75) Jogou profissionalmente de 1956 a 1977

76) Tem uma placa no Maracanã pelo gol feito sobre o Fluminense, no Rio-São paulo de 1961.

77) Jogou quatro Copas. Ganhou três (1958, 1962 e 1970) e saiu machucado em uma (1962).