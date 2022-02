Pelé faz homenagem a Tom Brady nas redes sociais: 'Você é uma lenda'

Um dia após o astro do futebol americano Tom Brady ter confirmado sua aposentadoria, Pelé fez questão de deixar uma mensagem na conta do maior quarterback de todos os tempos em sua conta no Instagram com uma foto na qual os dois estão juntos

"Meu amigo, Tom Brady, meus parabéns pela sua linda jornada. Você é uma lenda. A partir de hoje, também se encerra uma era no esporte. A decisão de parar é difícil, mas você tem razão. Nessa vida que levamos, não existe a possibilidade de se entregar menos que 100%. Antes eu torcia pela sua vitória nos jogos. Continuo torcendo que sua vida seja sempre cheia de conquistas. Agora que você terá mais tempo, quando passar por aqui, espero um abraço seu e da Gisele", escreveu o Rei do Futebol.

Tom Brady respondeu a mensagem de Pelé, agradecendo pela amizade. "Obrigado, Pelé, sou muito grato por sua amizade", escreveu o agora ex-atleta, de 44 anos, na publicação de Pelé.

Brady foi draftado pelo New England Patriots na sexta rodada do Draft de 2000. Ele jogou pela franquia de Massachusetts até 2019 e foi hexacampeão do Super Bowl. Na sequência, fechou com os Buccanners, onde jogou as últimas duas temporadas.

Brady foi eleito cinco vezes MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês) do Super Bowl, três vezes MVP da temporada regular e duas vezes Jogador Ofensivo do Ano na NFL. Ele ainda foi 15 vezes indicado para o Pro Bowl, seis vezes para o All Pro (termo usado para formar uma "seleção da temporada") e acumula 243 vitórias na carreira.