Pelé lamenta a morte de Dorval e se declara para o ex-atacante: 'melhor ponta-direita da história'

Depois de ser anunciada a morte do ídolo santista, Dorval, aos 86 anos, Pelé usou as redes sociais para lamentar a partida do antigo companheiro de time. No Instagram, o Rei, em tom emocionado, escreveu que o ex-atacante santista foi "o melhor ponta-direita da história", e que o "Santos perdeu um herói".

"Todos que amam futebol acordaram tristes hoje. Meu grande amigo, parceiro e o melhor ponta-direita da história, Dorval Rodrigues, se despediu de nós. O Santos perdeu um herói. O futebol perdeu um gênio. Descanse em paz, meu amigo", postou o Rei.

Dorval e Pelé tinham uma relação bastante próxima. O ponta-direita estreou pela equipe da Vila no dia 7 de setembro, contra o Corinthians de Santo André, na mesma partida em que Rei marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra.

Ambos chegaram ao Santos na mesma época e, por isso, foram colegas de quarto na concentração do estádio da Vila Belmiro e depois na pensão da Dona Georgina, onde outros jogadores do time também moravam.

Dorval e Pelé formaram o "Ataque dos Sonhos" do histórico time do Santos comandado pelo técnico Lula. Os dois atuavam na linha de frente ao lado de Pepe, 'o canhão da Vila', Mengálvio e Coutinho. Assim como o Rei citou em sua postagem, Dorval é considerado, por muitos, o melhor ponta-direita da história do Santos.

No total, Dorval jogou 612 partidas com a camisa do Santos, número que o coloca como o quinto jogador que mais jogou pela equipe da Vila em todos os tempos. Ele também se destacou balançando as redes. Com seus 194 gols, é o sexto maior artilheiro da história do clube.

Além de Pelé, Pepe também de pronunciou sobre a morte de Dorval. Nas redes sociais, o "Canhão da Vila" escreveu: "Coração triste demais. Que Deus conforte sua família", escreveu o ex-jogador.

Morte do ídolo

Um dos maiores ídolos da história do Santos, o ex-atacante Dorval morreu neste domingo aos 86 anos de idade. Ele estava internado na Casa de Saúde de Santos "com quadro clínico delicado, com muita tosse", de acordo com comunicado do próprio clube. Segundo familiares, o velório será realizado no Salão de Mármore, na Vila Belmiro, em horário ainda a ser divulgado. A direção do Santos decretou luto de sete dias.