Pelé vira Patrimônio Esportivo Histórico da Humanidade

Além de Pelé, o atacante argentino Lionel Messi e o mexicano Hugo Sánchez também ganharam o mesmo título de seus respectivos países.

Um total de 42 jogadores argentinos, 57 brasileiros e 41 mexicanos disputavam a nomeação para se tornar Patrimônio Esportivo da Humanidade, que pretende "impulsionar a consolidação da importância da preservação da realidade esportiva no mundo todo".

A campanha de eleição dos jogadores Patrimônio Esportivo Histórico da Humanidade da Argentina, Brasil e México teve duração de quatro meses.

Pelé vai estar sábado no Rio para o sorteio dos grupos das Eliminatórias do Mundial de 2014. Anteontem, em solenidade em Brasília, ele foi nomeado embaixador da Copa do Mundo no Brasil pela presidente Dilma Rousseff.