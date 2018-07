Pelo 4º jogo seguido, Kobe passa de 40 pontos Os Lakers foram derrotados pelos Clippers por 102 a 94 no duelo dos times de Los Angeles, mas Kobe Bryant calou mais uma vez os que o apontaram apenas como o sétimo melhor jogador da NBA. O armador anotou mais de 40 pontos pelo quarto jogo seguido - ontem, foram 42. Agora já são 111 partidas com esta marca, um recorde que o aproxima de mitos como Wilt Chamberlain (271) e Michael Jordan (173). O brasileiro Leandrinho jogou 34 minutos e foi o cestinha do Toronto Raptors (15 pontos), mas não conseguiu evitar a derrota para o Chicago Bulls por 77 a 64.