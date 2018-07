Pelo hepta, Federer enfrenta Murray na semi Em busca do 7.º título do ATP Finals, o suíço Roger Federer terá torcida contra hoje, na disputa da semifinal do torneio, em Londres. Ele vai reeditar a final de Wimbledon e da Olimpíada de Londres ao enfrentar Andy Murray - na decisão do Grand Slam Federer ganhou, mass nos Jogos Olímpicos perdeu para o tenista escocês. Na briga pelo outro lugar na decisão da disputa na capital inglesa, o número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, enfrentará Juan Martin Del Potro. O argentino impôs a Roger Federer sua única derrota no torneio até agora, ao superá-lo, ontem, por 7/6 (7-3), 4/6 e 6/3.