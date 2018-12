Pelo Italiano, Atalanta bate Lazio e entra na zona de classificação à Liga Europa

Em franca recuperação depois de um início de temporada irregular no Campeonato Italiano, a Atalanta ganhou mais uma vez e entrou na zona de classificação à próxima edição da Liga Europa. Nesta segunda-feira, pela 16.ª rodada, a equipe de Bérgamo recebeu a Lazio e venceu por 1 a 0, subindo para a sexta colocação na tabela de classificação.

Agora com 24 pontos, a Atalanta ultrapassou cinco adversários de uma vez só - Torino, Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo e Roma. A Lazio está logo à frente da equipe de Bérgamo, em quinto lugar, com 25 pontos. E o Milan, em quarto e na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa, tem 26. Mas joga nesta terça-feira, no encerramento da rodada, contra o Bologna como visitante.

A vantagem no placar foi obtida pela Atalanta logo no primeiro minuto de jogo. O autor do gol da vitória foi o centroavante colombiano Duván Zapata, que já passou por outros clubes italianos como o Napoli e a Sampdoria.

A próxima rodada, a última antes do Natal, será toda disputada neste sábado. A Atalanta enfrentará o Genoa, no estádio Luigi di Ferraris, em Gênova. Já a Lazio receberá o Cagliari, no estádio Olímpico, em Roma.