Pelo menos nesta semana, Lin é o mais popular em NY Apesar de ter o Madison Square Garden como casa, o New York Knicks sempre foi a ovelha negra dos grandes times de Nova York. A equipe de basquete não encantava os moradores da cidade como o Yankees no beisebol ou o Giants no futebol. Neste ano, mais uma vez, parecia que os Knicks rumavam para uma temporada perdedora, sem graça, com um público de turistas e não verdadeiros fãs. Os nova-iorquinos sentiam falta de ídolos no basquete.