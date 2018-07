Pelo título, Kleber pede reforços no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Kleber se juntou à exigente torcida do Palmeiras ao fazer um pedido à diretoria: para ser campeão brasileiro, é preciso contratar. "Ainda precisamos de algumas peças", falou o camisa 30, dando o exemplo do meio de campo para reforçar seu pensamento. "Perdemos três jogadores da mesma posição: o Valdivia, o Lincoln e o Patrik (com conjuntivite, não treinou)", disse.

Sem dinheiro nos cofres, o clube precisa de parceiros para se reforçar. A Traffic já se prontificou a investir no retorno do zagueiro Henrique, do Barcelona. O problema impede também a renovação com Marcos Assunção.

